Москва, , 13:21 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о продуктах питания, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

В документе дается определение здоровому питанию — «питание, ежедневный рацион которого основывается на принципах, установленных настоящим федеральным законом, отвечает требованиям безопасности и создает условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений».

Также определяются принципы здорового питания — основные правила и положения, способствующие укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению риска развития заболеваний. Отдельно оговаривается соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам.

Запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе содержащих предметы, частицы, вещества и организмы, которые образовались или были добавлены (внесены) в процессе производства пищевых продуктов (загрязнители), наличие которых может оказать вредное воздействие на человека и будущие поколения, информация о которых до потребителя не доведена.

В связи с введением маркировки также запрещается обращение продуктов, «в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость».