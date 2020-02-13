Сеул, , 12:59 — REGNUM Ротация американских военных происходит в в Южной Корее. Танковая бригада прибыла из США для замены такого же подразделения на юге Корейского полуострова, сообщает 13 февраля агентство Yonhap.

В порте Кванъян на юго-западе страны высадилась 2-я танковая бригада из состава 1-й пехотной дивизии США, которая дислоцируется в штате Канзас. Военные прибыли, чтобы заменить 3-ю танковую бригаду 1-й кавалерийской дивизии, которая отслужила в Южной Корее девять месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, американские войска находятся в Южной Корее со времён Корейской войны 1950−1953 годов. Это регулируется двусторонним соглашением Вашингтона и Сеула от 1950 года.

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