Москва, , 13:20 — REGNUM Законопроект о питании детей в школах и в оздоровительных лагерях Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Прописывается, что «пищевая ценность пищевых продуктов для питания детей должна соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста». Пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей.

Поправки прописывают требования к питанию школьников и детей в лагерях и других детских организациях, в том числе отдыха. Прописывается обязательное горячее питание с учетом норм, определенных законодательством РФ.

При организации питания обязаны учитывать показатели здоровья ребенка, наличие аллергии, публиковать на сайтах школ меню.

«Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — прописано в тексте законопроекта.

Устанавливается, что региональным бюджетам могут представляться субсидии из федерального на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с первого по четвертый классы.

В случае принятия закон заработает полностью к 1 сентября 2023 года.

Читайте развитие сюжета: Володин: инициатива о горячем питании укрепит здоровье детей