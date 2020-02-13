Афины , , 14:39 — REGNUM 13 февраля бывший глава МИД Греции Никос Котзиас назвал установление министром труда и социальной политики технического правительства Северной Македонии Рашелей Мизрахи таблички с прежним названием страны нарушением Преспанского соглашения.

На своей странице в социальной сети «Twitter» Котзиас отметил, что Греция должна подать жалобы в ЕС и Международный суд в связи с грубым нарушением международного права македонскими политиками.

Напомним, ранее Греция направила в МИД Северной Македонии устную ноту протеста в связи с использованием двумя министрами технического правительства Северной Македонии из рядов ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) прежнего названия страны.

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