Москва, , 12:45 — REGNUM США приходят туда, куда их не зовут, и ведут себя так, как не подобает по международным нормам поведения, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин, комментируя открытие огня по мирным жителям в Сирии.

«Сегодня на территории Сирии они открывают огонь по мирным жителям и считают, что это норма для действий военнослужащих США, потому что они якобы борются с террористами. Однако никто американцев в Сирию не приглашал.

На самом деле они просто незаконно качают сирийскую нефть и имеют с этого бонус, который вкладывают в разжигание конфликтов на планете.

США диктуют всему миру такой характер миропорядка, и объясняют, что только по их инструкциям на планете Земля можно жить спокойно и мирно.

А реально все получается наоборот: США разжигают пожар конфликтов там, где им выгодно для получения прибыли.

Дальнейшую эскалацию в Сирии удалось предотвратить лишь благодаря усилиям российских военных, которые обеспечили выход американской колонны в направлении пункта базирования», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие США открыли огонь по гражданским лицам в сирийской провинции Хасеке, в результате чего погиб 14-летний ребёнок, еще один гражданский получил ранения.

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