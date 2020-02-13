Киев, , 12:41 — REGNUM Народные депутаты президентской фракции «Слуга народа» поедут на учебу в США, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Материал опубликован сегодня, 13 февраля.

Корниенко уточнил, что речь идет о работе по учебно-ознакомительной программе, которая предлагает от трех до пяти дней дней провести в Конгрессе США и еще пару дней — «ближе к местному самоуправлению».

Предполагается, что в марте в США отправится «первая группа» депутатов, хотя, подчеркнул Корниенко, визит зависит от того, какой будет повестка Рады в эти дни.

«Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач. Все остальное — в свободное от работы время, если оно будет… Отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет», — подчеркнул соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что в январе порядка 20 депутатов Верховной рады посетили экономический форум в Давосе за счет «Украинского дома», соучредителем которого является украинский олигарх Виктор Пинчук.

Поскольку большинство депутатов «Слуги народа» вообще не имеют опыта парламентской работы, перед началом деятельности Верховной рады нынешнего созыва власти организовали для них недельный тренинг в Трускавце.