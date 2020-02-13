Сухум, , 12:44 — REGNUM Бывший президент Абхазии Александр Анкваб возглавил предвыборный штаб претендующего на пост президента Абхазской республики Аслана Бжании. Об этом 12 февраля сообщает ИА «Абхазия-Информ».

По данным журналистов, 12 февраля прошло первое заседание предвыборного штаба, во время которого обсудили организационные вопросы.

Анкваб занимал пост главы Абхазии с сентября 2011 года по июнь 2014 года. Он не проработал весь президентский срок и подал в отставку из-за политического кризиса в республике, вылившегося в массовые беспорядки в Сухуме.

После следующих выборов Абхазию возглавил Рауль Хаджимба, который также ушел в отставку в январе 2020 года на фоне беспорядков в Сухуме. Следующие выборы президента назначены на 22 марта.

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