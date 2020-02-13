Москва, , 12:40 — REGNUM Посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди в интервью ИА REGNUM рассказал об индонезийской диаспоре в Нидерландах и дал оценку колониальному прошлому.

«Колониальные времена в прошлом. Никто не хочет возвращаться к прошлому», — отметил посол.

По его словам, диаспора Индонезии в Нидерландах достаточно объемная. Там проживают около 1,8 млн человек. Индонезийская диаспора занимается активным продвижением Индонезии в Нидерландах, в частности в сферах кулинарии и туризма.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией.

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