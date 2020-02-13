Москва, , 12:33 — REGNUM Госдума приняла постановление об избрании на пост вице-спикера депутата от «Единой России» Алексея Гордеева, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Гордеев ранее занимал пост главы Минсельхоза, был губернатором Воронежской области, а после — заместителем главы правительства РФ, в новое правительство Михаила Мишустина он не вошел.

Мандат Гордеев получил после того, как от своего отказался депутат Геннадий Кулик («Единая Россия»).

Госдума также приняла решение освободить депутата Сергея Неверова («Единая Россия») от должности заместителя председателя Госдумы. Неверов представляет в Госдуме Смоленскую область. Пост главы фракции в Госдуме он сохраняет.