Багдад, , 12:39 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мохаммед Аллави сформирует новое правительство в ближайшее воскресенье, 16 февраля. Об этом 13 февраля сообщает Al Arabia.

С этой целью глава правительства вскоре объявит о чрезвычайном заседании парламента страны. Также он уведомит о своем решении бывшего премьер-министра страны Адиля Абдула Махди и президента Ирака Бархама Салиха.

Напомним, прежний глава правительства Махди был вынужден подать в отставку под давлением граждан страны, вышедших на улицы Багдада и ряда южных провинций.

Несмотря на назначение нового премьер-министра, манифестации продолжают собирать большое количество недовольных.

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