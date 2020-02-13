Москва, , 12:41 — REGNUM В интервью ИА REGNUM посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди рассказал о влиянии торговой войны между США и Китаем на экономику Индонезии и сотрудничестве с КНР.

«Разумеется, торговые войны влияют на все страны мира, Индонезия, как и Россия, не является исключением», — отметил Мохамад Вахид Суприяди, добавив, что торговая война между США и КНР оказывает не сильное влияние на стабильную экономику Индонезии.

По словам посла Индонезии, Китай остается одним из главных партнеров страны в сфере экономики, торговли и инвестиций.

«Между нами нет никаких конфликтов, тем более военных. Взаимоотношения между Индонезией и Китаем текут в мирном и конструктивном русле», — подчеркнул Мохамад Вахид Суприяди.

Ранее посол Индонезии в России дал специальное интервью ИА REGNUM, в котором рассказал о последних важных событиях в Индонезии и развитии отношений с Россией.

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