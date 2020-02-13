Москва, , 12:21 — REGNUM США поддерживают Рабочую партию Курдистана, вернее её подразделение на сирийской территории, однако такая поддержка противоречит союзническим обязательствам перед Турцией, которая, в свою очередь, не раз заставляла Вашингтон поступиться поддержкой курдских интересов. Об этом 7 февраля заявил главный редактор интернет-издания «МК в Турции» Яшар Ниязбаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Очень часто говорят, что то, что американцы сейчас работают с курдами, но это тактическое, но не стратегическое решение. Временное. Как мы видим, в какие-то моменты кажется, что они упускают с ними союзничество — когда Турция идёт на то, чтобы испортить отношения с Америкой, американцы дают задний ход. Но обольщаться этим турки уже, наверное, не станут», — заявил Ниязбаев.

12 февраля представитель возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз сообщил, что американские военные попали под обстрел в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, после чего открыли ответный огонь.

Как указал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, в ходе стрельбы пострадали мирные жители: в результате погиб 14-летний подросток, ещё один человек получил ранения.

Эскалацию конфликта удалось пресечь в результате вмешательства российских военные, которые вывели американскую колонну в направлении пункта базирования.