Абакан, , 12:18 — REGNUM Председателю Верховного совета Хакасии Владимиру Штыгашеву вынесли предупреждение за его высказывания о калмыках. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 февраля в пресс-службе Хакасского отделения «Единой России».

Уточняется, что президиум регионального отделения партии рассмотрел решение комиссии «Единой России» по этике, касающееся высказываний Штыгашева. Члены президиума приняли единогласное решение о наложении на Владимира Штыгашева партийного взыскания — предупреждения.

В пресс-службе подчеркнули, что присутствовавший на заседании Штыгашев согласился с решением президиума.

Решение президиума направят в местные отделения «Единой России».

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Как сообщало ИА REGNUM, много лет являющийся спикером парламента Хакасии Владимир Штыгашев, выступая в январе на сессии Верховного совета, заявил, что Иосиф Сталин депортировал население Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от расправы калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Второй мировой войны. Он подчеркнул, что пособники фашистов «были в каждой калмыцкой семье», но позже заявил, что его слова были вырваны из контекста и искажены.

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Комиссия «Единой России» по этике назвала поведение Штыгашева недопустимым.

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