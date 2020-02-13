Москва, , 12:40 — REGNUM Посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди в интервью ИА REGNUM рассказал о причинах переноса столицы государства с острова Ява на Калимантан, подтвердив намерение правительства Индонезии осуществить этот процесс к 2024 году.

«Во-первых, в Джакарте в настоящее время проживает слишком много людей, это постоянные пробки. Поэтому планируется сделать Джакарту бизнес-столицей, а правительство перенести на Калимантан. Во-вторых, в Джакарте нередко случаются стихийные бедствия, в основном наводнения. В-третьих, Калимантан — это стабильная территория, где практически не случаются землетрясения или другие катастрофы», — отметил Мохамад Вахид Суприяди.

По словам посла Индонезии, причиной переноса столицы также послужило намерение главы государства Джоко Видодо активно развивать другие территории страны.

Вахид Суприяди «Более 55% населения страны проживают на Яве, это около 150 млн человек».

Ранее посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди дал специальное интервью ИА REGNUM, в котором рассказал о политике Индонезии и развитии отношений с Россией.

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