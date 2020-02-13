Скопье, , 13:15 — REGNUM 12 февраля министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что Греция направила в МИД страны устную ноту в связи с нарушением Преспанского соглашения о переименовании страны двумя министрами технического правительства Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafo Maqedoni, в своей биографии министр внутренних дел технического правительства Северной Македонии из рядов самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Наче Чулев в графе «гражданство» указал прежнее название страны. Также министр использовал эмблему с прежним названием страны в ходе официального мероприятия.

Напомним, ещё один министр технического правительства из рядов ВМРО, Рашеля Мизрахи, также отказалась использовать новое конституционное название страны, принятое после Преспанского соглашения, в связи с чем глава технического правительства Оливер Спасовски потребовал её отставки.

В отличие от Мизрахи, отказавшейся использовать новое название даже под угрозой штрафа, Чулев пояснил, что он позволил себе использовать старое название страны в своей биографии, поскольку это частный, а не государственный документ.