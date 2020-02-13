Москва, , 12:13 — REGNUM Американская сторона может попытаться интерпретировать инцидент со столкновением сил США и Сирии в Курдистане в своих политических целях. Об этом 7 февраля заявил политолог Александр Асафов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видели фильмы, снятые «Белыми касками». Мы видим видеопродукцию. Это политический шаг, идеологическое содержание продукта. Вопрос, какие цели ставят авторы? Множество подобных роликов, где уже нельзя отличить достоверную картину от того, что специально снимают. Учитывая тот объём профессиональной видеопродукции, которая в том числе сделана как кустарная, нужно разбираться в деталях», — заявил Асафов.

12 февраля представитель возглавляемой США коалиции полковник Майлз Кэггинз сообщил, что американские военные попали под обстрел в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, после чего открыли ответный огонь.

Как указал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, в ходе стрельбы пострадали мирные жители: в результате погиб 14-летний подросток, ещё один человек получил ранения.

Эскалацию конфликта удалось пресечь в результате вмешательства российских военных, которые вывели американскую колонну в направлении пункта базирования.