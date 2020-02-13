Херсон, Украина, , 12:15 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Представители комитета провели выездное заседание в Херсонской области, рассказал чиновник.

«Представители комитета выразили чёткую позицию касательно недопустимости рассмотрения вопроса о водоснабжении Крыма», — написал он.

Ранее депутат Верховной рады, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в подаче воды в Крым заинтересованы сами власти Украины, поскольку нынешняя ситуация приводит к обезвоживанию территории Херсонской области и порче сельскохозяйственных земель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что Украина должна возобновить поставки воды в Крым, поскольку в противном случае она не захочет «возвращать» себе «эту пустыню».

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года, а в апреле украинский режим, установленный в результате госпереворота, перекрыл Северо-Крымский канал, подающий в Крым воду из Днепра. Таким образом Киев решил наказать жителей полуострова, поддержавших идею воссоединения с Россией на референдуме.