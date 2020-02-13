Баку, , 12:10 — REGNUM Встречи с представителями Южной Осетии и Грузии провели сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ и ООН. Об этом написал 12 февраля специальный представитель ЕС по вопросам кризиса на Южном Кавказе Тойво Клаара на своей странице в соцсети Twitter.

«Подошли к концу двухдневные встречи в Тбилиси и Цхинвали с сопредседателями ОБСЕ и ООН. По поводу закрытия пунктов перехода на административной разделительной линии Южной Осетии состоялись важные переговоры», — написал Клаара.

Он добавил, что пишет сообщение уже находясь в Азербайджане.

Напомним, в августе на грузино-южноосетинской границе начал обостряться конфликт после того, как Тбилиси в августе 2019 года на территории Южной Осетии поставил блокпост в районе села Уиста (Цнелис). Не добившись демонтажа поста, Цхинвал в качестве мер безопасности принял решение закрыть пропускные пункты на границе в данном районе. После этого представители властей Грузии стали заявлять, что в приграничных районах Южной Осетии началась гуманитарная катастрофа, из-за того, что местные жители не могут попасть в Грузию.

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