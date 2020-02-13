Москва, , 12:42 — REGNUM Посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди в интервью ИА REGNUM прокомментировал вспыхнувшие в 2019 году протесты в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа.

«В социальных сетях вышли ряд публикаций, которые не соответствовали действительности, но были восприняты местными жителями как некая дискриминация, что вызвало протесты в провинциях Папуа и Западное Папуа», — пояснил Вахид Суприяди.

Посол Индонезии в России также подчеркнул, что в стране нет никакой дискриминации в отношении жителей Папуа, которые занимают в Индонезии высокие государственные посты.

Напомним, в августе 2019 года во многих населенных пунктах Папуа прошли демонстрации, некоторые из которых переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Беспорядки начались в ответ на расистские инциденты против папуасских студентов в Сурабая, втором по величине городе Индонезии на острове Ява. Затем акции возобновились с требованиями о проведении референдума о независимости Папуа.

Читайте также полное интервью: Новая правда об отношении Индонезии к России