Кишинёв, , 12:02 — REGNUM Болезненная реакция в Молдавии на заявления главы МИД Аурелиу Чокоя о миротворческой роли России в войне на Днестре 1992 года свидетельствует о том, что в стране до сих пор нет единого мнения о конфликте на Днестре, и приднестровская тематика все еще крайне чувствительна и вызывает болезненные рефлексии в молдавском обществе. Так прокомментировал очередное обострение в Кишиневе на «приднестровскую тему» эксперт RTA Сергей Чебан, передает ИА REGNUM.

По словам эксперта, главный вывод, который можно извлечь из всего этого сюжета, — это глубокий раскол в молдавском обществе как в отношении истории конфликта на Днестре, так и возможной формулы его урегулирования. «За 28 лет с момента окончания кровопролитных событий молдавское общество не нашло в себе силы на внутреннее примирение с этой трагической страницей нашей истории, не смогло найти ответы на самые непростые вопросы и определить подлинные причины произошедшего и виновных. С чем сложно поспорить, так это с предложением министра Чокоя о том, что Молдавии необходимо широкое общенациональное исследование о событиях 90-х годов», — отметил Чебан.

В отсутствии единого мнения в Молдавии о конфликте 1992 года, продолжил эксперт, все разговоры об окончательном урегулировании приднестровской проблемы остаются фикцией.

«Без этого «домашнего задания» в реальности, получается, Тирасполю пока предложить нечего. Да и опасно затевать беседы в условиях, когда в Кишиневе по-прежнему радикально настроены в отношении тех, кто разводил воющие в 1992 году стороны, а также их потомков, осевших в Приднестровье. Как оказалось, в отличие от мягких речей отдельных политиков в молдавском обществе до сих пор существует высокий накал и глубокие разрывы в плане восприятия истоков конфликта и возможного сосуществования с левобережьем», — подчеркнул аналитик.

«Отчетливо проступившие разногласия и отсутствие консолидированного понимания недавней истории пока не позволяют начать серьезный разговор о финальном урегулировании как с международными партнерами Кишинева, так и с Тирасполем. И, с учетом отсутствия реальных действий по достижению общенационального консенсуса в отношении Приднестровья, вряд ли позволят в обозримом будущем», — добавил он.

В этих условиях нынешние попытки президента Игоря Додона «разрядить обстановку» и сместить фокус внимания общества на дискуссии о перспективах приднестровского урегулирования неуместны, уверен Чебан. «Более неподходящий момент для таких публичных предложений сложно было себе представить, поэтому со стороны Тирасполя последовала вполне ожидаемая остро негативная реакция, которая лишила власти дальнейшего маневра», — подвел итог эксперт.

Напомним, заявление главы МИД Молдавии Аурелиу Чокоя о том, что Россия в 1992 году остановила кровопролитие на Днестре, вызвало настоящую истерику среди русофобских СМИ, политиков и экспертов в Молдавии. Участники молдавской агрессии против ПМР 1992 года провели пикет у здания правительства с требованием отставки «предателя» Чокоя. Отставки министра потребовали и ряд правых партий и политиков, в частности лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, обвинивший Чокоя в «тяжком оскорблении, нанесенном ветеранам войны на Днестре» и «предательстве Родины».

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