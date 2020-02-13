Скопье, , 12:12 — REGNUM 12 февраля спикер парламента Северной Македонии албанец Талят Джафери отклонил предложение самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) о роспуске парламента.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, формальной причиной отказа стало то, что в запросе было использовано прежнее название страны. Спикер парламента Северной Македонии заявил, что оптимальной датой роспуска парламента является 16 февраля.

Напомним, представители ВМРО считают, что закон о государственной прокуратуре является лишь поводом для продолжения функционирования текущего парламента. Истинной причиной является стремление партии власти фальсифицировать выборы и перенести их на более поздний срок, отмечают они.

После отказа Джафери глава ВМРО Християн Мицкоски заявил, что с данного момента присутствие депутатов его партии на заседаниях нынешнего парламента потеряло смысл.

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