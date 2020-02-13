Москва, , 11:53 — REGNUM В ходе конфликта на Ближнем Востоке последних лет возникло множество новаций в характере ведения войны — это касается не только широкого применения дронов и кустарных вооружений, но и новых методов информационного противостояния. Об этом 7 февраля заявил политолог Александр Асафов в эфире телеканала «Россия 24».

«Конфликт на Ближнем Востоке принёс нечто новое в тему вооружённых конфликтов. Это не только использование каких-то новых видов вооружений кустарного производства, это не только повсеместное применение дронов — тоже кустарного производства. Помимо прочего, этот многолетний конфликт принёс и войну видеоконтента», — заявил Асафов.

«Мы видим, как Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало использовать отлично срежиссированные агитационные видеоматериалы. И все стороны последовали примеру — поскольку это оказалось достаточно эффективно», — подчеркнул он.