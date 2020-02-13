Москва, , 11:45 — REGNUM Для того, чтобы избежать неприятных инцидентов в Сирии, единственным верным решением для США и их союзников может быть только эвакуация своих вооружённых сил из этой страны. Об этом 7 февраля заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

«Разбираться, кто в кого выстрелил в этой ситуации — значит наводить тень на плетень. Чем быстрее они оттуда эвакуируются, как и другие иностранные войска, которые тоже находятся незаконно, тем лучше», — заявил Климов.

Это же касается и Турции, отметил он.

«(У Турции) есть соглашения, в которых участвовала российская сторона и которые предполагают определённые действия, допустимые с точки зрения этих соглашений. Но это не отменяет общего положения международного права, что любые вооружённые формирования, которые находятся на территории того или иного суверенного государства без решения правительства этого государства и без соответствующего решения резолюции Совбеза ООН, является нарушителем», — указал Климов.

Ранее стало известно, что военные США в Сирии открыли огонь по мирным жителям в ходе конфликта на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке, когда отклонившуюся от маршрута американскую колонну остановили сирийские военные. Как указал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, в результате стрельбы погиб 14-летний подросток, ещё один человек получил ранения.

Эскалацию конфликта удалось пресечь в результате вмешательства российских военных, которые вывели американскую колонну в направлении пункта базирования.