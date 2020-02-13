Москва, , 11:43 — REGNUM Посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди рассказал о направлениях развития партнерства между Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россией в интервью ИА REGNUM.

Мохамад Вахид Суприяди Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Индонезия, которая является страной-координатором при АСЕАН, выделила три основные сферы, по которым России и АСЕАН стоит более интенсивно развивать сотрудничество: борьба с терроризмом, управление природными катастрофами и кибер-безопасность», — отметил посол Индонезии в РФ.

Напомним, партнерство АСЕАН — Россия существует с июля 1996 года. В настоящее время отношения России с организацией АСЕАН вышло на уровень стратегического партнерства.

Читайте полное интервью: Новая правда об отношении Индонезии к России