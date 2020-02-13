Ялта, Крым, , 11:40 — REGNUM Представители России будут участвовать в заседании комитета министров Совета Европы в Тбилиси. Об этом сообщил 13 февраля журналистам сенатор Григорий Карасин.

Он отметил, что уровень представительства России пока не определён, и назвал это скорее «богословским» вопросом. Карасин добавил, что возможные осложнения из-за проведения заседания в Тбилиси — проблема искусственная.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание комитета министров Совета Европы запланировано в Тбилиси 14 и 15 мая. В январе сообщалось о недовольстве грузинской стороны возможным приездом в страну главы МИД России Сергея Лаврова.

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