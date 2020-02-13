Москва, , 11:39 — REGNUM ООН — лучшее место для обсуждения актуальной ситуации с выполнением Минских соглашений, ведь именно в стенах этой организации был принят пакт о гражданских и политических правах, гарантирующий народам право на самоопределение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 февраля, комментируя высказывания заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

Как сообщалось ранее, Полянский заявил, что Россия запросила Совет Безопасности ООН провести 18 февраля 2020 года (в пятую годовщину подписания Минских соглашений) заседание, посвящённое анализу выполнения этих соглашений.

«На мой взгляд, это абсолютно верная идея — использовать пятую годовщину заключения Минских соглашений с целью пояснить сегодняшнее положение с их выполнением всем странам — членам ООН и одновременно попытаться сдвинуть Украину с её позиции отказа выполнять достигнутые пять лет тому назад договорённости.

ООН является лучшим местом для этого ещё и потому, что именно в стенах этой организации ещё в 1966 году был принят Международный пакт о гражданских и политических правах, гарантирующий народам право на самоопределение и требующий от других государств не только уважать его, но и способствовать его осуществлению. Хотелось бы, чтобы в ходе обсуждения в стенах ООН вопроса об урегулировании конфликта в Донбассе между Киевом, с одной стороны, и самоопределившимися Донецком и Луганском, с другой, акцент с нашей стороны был бы сделан и на этом факте.

Не исключаю, однако, что США и страны ЕС попытаются воспрепятствовать осуществлению этой важной российской инициативы. Ну что же, тогда запишем это им ещё раз в минус, используем такой отказ в пропагандистской работе и, главное, сделаем необходимые выводы в смысле целесообразности взаимодействия с Западом по теме Донбасса в принципе!» — отметил Михаил Демурин.