Москва, , 11:45 — REGNUM В интервью ИА REGNUM посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди отметил увеличение российского турпотока в Индонезию.

Мохамад Вахид Суприяди Дарья Антонова © ИА REGNUM

«90% российских туристов едут на остров Бали, но в рамках фестиваля Индонезии мы активно развиваем другие туристические направления. Индонезия — это не только остров Бали. И сейчас постепенно начинают набирать популярность такие направления, как Вакатоби, остров Раджа-Ампат, провинция Северный Сулавеси, город Баньюванги», — рассказал посол Индонезии в России.

По словам Вахида Суприяди, в 2016 году Индонезию посетили чуть более 80 тысяч российских туристов. После двух лет проведения фестиваля, в 2018 году, Индонезию посетили уже более 125 тысяч туристов из России. И в 2019 году турпоток из России увеличился до 160 тысяч человек.

Помимо роста числа российских туристов в Индонезии, увеличился также индонезийский турпоток в Россию.

Напомним, в 2019 году Россия заняла пятое место по числу иностранных туристов в Индонезии после Великобритании, Франции, Германии и Нидерландов.

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