Амстердам, , 11:28 — REGNUM Около половины детей-беженцев в Нидерландах, которые за минувший год подали ходатайство об амнистии, получили вид на жительство. Речь идёт о 569 из в общей сложности 1.100 детей. 502 взрослых родственников этих детей также получили вид на жительство. Об этом заместитель министра юстиции по делам беженцев Брукерс-Кнол сообщила парламенту.

Амнистия для детей-беженцев вступила в силу в 2003 г. В рамках этой меры дети беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища, но которые находились в Нидерландах более пяти лет и потому считались укоренёнными в стране, могли рассчитывать на вид на жительство. В январе 2019 г. правительственная коалиция договорилась о продлении амнистии ещё на один год, после чего дела 700 детей-отказников были снова пересмотрены.

Детям, которым в рамках продлённой амнистии было отказано в виде на жительство, не соответствовали установленным критериям. Некоторые из них находились в Нидерландах меньше пяти лет. В других случаях запрос на предоставлении убежища ещё находился на стадии рассмотрения.

В последние годы усилия Службы иммиграции и натурализации направлены на ускорение рассмотрения запросов о предоставлении убежища. Власти надеются, что это позволит избежать многолетних процедур и не даст детям беженцев возможности укорениться в Нидерландах.