Москва, , 11:27 — REGNUM США как оккупанты в Сирии несут полную ответственность за всё, что происходит с их военными на территории этой страны. Об этом 7 февраля заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

«Американцы там находятся незаконно. Они оккупанты с точки зрения международного права. И в данном случае, что бы они ни говорили — всё это не является никаким вообще оправданием. Они должны вывести свои войска, таково требование сирийского законного правительства — кстати, из Ирака тоже, между прочим. Так что всё, что с ними там происходит — это ответственность самого Вашингтона», — заявил Климов.

Ранее стало известно, что военные США в Сирии открыли огонь по мирным жителям в ходе конфликта на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке, когда отклонившуюся от маршрута американскую колонну остановили сирийские военные. Как указал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, в результате стрельбы погиб 14-летний подросток, ещё один человек получил ранения.

Эскалацию конфликта удалось пресечь в результате вмешательства российских военных, которые вывели американскую колонну в направлении пункта базирования.