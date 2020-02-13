Триполи, , 11:24 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар может приехать с визитом во Францию. Официальное приглашение посетить республику ему направил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 13 февраля сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Хафтара.

Читайте также: Турецкие власти ответили на обвинения Макрона о помощи Ливии

Уточняется, что приглашение ливийскому генералу передал директор департамента по Ближнему Востоку и Северной Африки Министерства иностранных дел Франции Кристоф Фарно во время встречи в городе Бенгази.

Он также передал приглашение министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера своему коллеге из признанного ООН правительства Ливии Фатхи Башарге посетить Париж.

Также по теме: Генсек ООН «глубоко разочарован» ситуацией в Ливии

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине прошла международная встреча по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Глава Переходного национального совета Фаиз Сарадж подписал соглашение о перемирии, а командующий Ливийской национальной армии покинул Берлин, не подписав этот документ. 26 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Халифа Хафтар нарушает режим прекращения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятеро мирных жителей пострадали от артобстрелов в Ливии