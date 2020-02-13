Варшава, , 11:23 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил в своем блоге поездку в Смоленск и Катынь на 10-летие «смоленской катастрофы» и 80-летие Катынского расстрела.

«Я хотел бы официально подтвердить слова главы моего офиса Михаила Дворчика во время его утреннего выступления на радио, — написал премьер. — Да, 10 апреля 2020 года, в 10-ю годовщину «смоленской катастрофы», я хочу поехать в Смоленск и Катынь, чтобы почтить память жертв ужасного советского убийства в Катынском лесу и жертв «смоленской катастрофы». Оба эти события навсегда изменили историю Польши».

Как ранее передавало ИА REGNUM, Моравецкий намерен посетить Смоленск и Катынь 10 апреля, о чем сказал глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик в интервью радиостанции RMF. Глава канцелярии отметил, что в настоящее время визит Моравецкого согласовывается. При этом не предполагается встречи глав правительств России и Польши.