Кабул, , 11:27 — REGNUM Переговорный процесс между США и афганскими боевиками сопровождается значительным прогрессом. Об этом заявил советник президента Афганистана Вахид Омер, передаёт 13 февраля телеканал 1TV.

По его словам, заметный прогресс достигнут на переговорах о мирном урегулировании с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Омер выразил надежду, что итогом текущей фазы переговоров будет вступление в переговоры с движением афганского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа может уже на текущей неделе прийти к соглашению о прекращении насилия с афганскими боевиками. Такую информацию распространил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

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