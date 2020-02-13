Киев, 13 февраля 2020, 11:20 — REGNUM Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Юрий Гусев, который присутствовал на заседании комитета, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Представители комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения Крыма, пока полуостров остается аннексированным», — сообщил Гусев.
Других подробностей относительно обсуждения этого вопроса губернатор не уточнил.
ИА REGNUM напоминает, что за последние дни целый ряд украинских политиков, в том числе представляющих партию власти «Слуга народа», высказались за то, чтобы восстановить подачу воды в Крым, которая была прекращена при президентстве Петра Порошенко.