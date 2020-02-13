Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Наращивание американцами своего военного присутствия в свидетельствует, что их установка на мировую гегемонию остаётся в силе, такая установка несёт в себе угрозу нашей стране и должна быть парирована, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 февраля, комментируя высказывания командующего Сухопутными войсками США в Африке.

Ранее генерал-майор Роджер Клутье заявил: власти США считают, что Россия и Китай представляют «угрозу» для их страны в Африке. Назвать страны, в которых имеет место «российское военное присутствие», Клутье не смог, но генерал уверен, что в Африке действуют «российские наемники», также он отметил, что Россия добывает на этом континенте природные ресурсы.

«Честно говоря, я думал, что американские генералы мыслят несколько более широко и глубоко, но не очень расстроен, что ошибся. В конце 1970-х — начале 1980-х годов у нас в среде военных, задействованных на африканском направлении, любой лейтенант знал, что наша страна, тогда это был СССР, представляет для США угрозу гораздо более серьёзного плана, чем собственно угроза расширения нашего военного присутствия на африканском континенте.

Американцы были тогда в Африке на третьих — четвёртых ролях. Они с трудом восстанавливали уважение к себе, утерянное после того, как США отказались поддержать борьбу африканских государств за независимость и, наоборот, перешли к политике неоколониализма, полностью встали на сторону режима апартеида в ЮАР. Советский Союз, в свою очередь, наращивал политическое, экономическое, социальное, культурное сотрудничество со странами Африки. Наше военное присутствие в Африке имело, конечно, своё глобальное измерение, но, в главном, было призвано обеспечить защиту всего комплекса отношений с африканскими партнёрами.

Понятно, что узость приведённого взгляда на угрозы для США в Африке со стороны России и Китая может объясняться скудоумием данного конкретного генерала. Думаю, однако, что и «демократические перемены», произошедшие в нашей стране после 1991 года, сыграли свою роль. В советскую эпоху наше цивилизационное противостояние было всем очевидно, сегодня оно не столь явно, но, несомненно, присутствует.

Если же говорить о надёжности нашей страны как партнёра, то наглядной демонстрацией отношения африканских стран к России, их желания видеть нашу страну в качестве участника своих программ развития стал проведённый в прошлом году в Сочи форум «Россия — Африка».

Наращивание американцами своего военного присутствия в Африке и окружающих этот континент океанах свидетельствует, что их установка на мировую гегемонию остаётся в силе. Эта установка несёт в себе возрастающую угрозу нашей стране и должна быть парирована — в том числе и за счёт создания необходимых опорных точек по всему миру, включая африканский континент», — отметил Михаил Демурин.