Москва, 13 февраля 2020, 11:09 — REGNUM В 2016 году сторонники американского сенатора Берни Сандерса были множеством политически неопытных молодых людей, но сейчас картина иная, полагает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул Кагарлицкий, мобилизация не только происходит, но и в значительной мере определяет поведение самого Сандерса. В 2016 году его сторонники были множеством политически неопытных молодых людей, за которыми не решались идти даже многие левые среднего возраста, деморализованные десятилетиями непрерывных поражений. Сейчас картина иная. Актив сторонников Сандерса — это люди, которые накопили за четыре года немалый политический опыт, организованы на местах, имеют собственных лидеров и аппаратные структуры. Это совершенно другая кампания, другая команда.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сандерс победил на праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир, которые прошли 11 февраля. По результатам обработки 97% избирательных бюллетеней он набрал 25,9% голосов.