Москва, , 11:09 — REGNUM В 2016 году сторонники американского сенатора Берни Сандерса были множеством политически неопытных молодых людей, но сейчас картина иная, полагает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Проблема Берни как раз в том, что он слишком политик. Он знает все входы и выходы в системе. А придётся ломать здание. В 2016 году, проиграв аппаратную борьбу, он сдался, не решившись сыграть против правил, а нужно было продемонстрировать большую решимость и жёсткость, — сказал Кагарлицкий. — Сегодня именно его тогдашнее слишком поспешное отступление заставляет многих задавать вопрос: справится ли он с президентством, когда опираться нужно будет не на институциональные инструменты, а на массовую мобилизацию?»

Однако, как подчеркнул Кагарлицкий, мобилизация не только происходит, но и в значительной мере определяет поведение самого Сандерса. В 2016 году его сторонники были множеством политически неопытных молодых людей, за которыми не решались идти даже многие левые среднего возраста, деморализованные десятилетиями непрерывных поражений. Сейчас картина иная. Актив сторонников Сандерса — это люди, которые накопили за четыре года немалый политический опыт, организованы на местах, имеют собственных лидеров и аппаратные структуры. Это совершенно другая кампания, другая команда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сандерс победил на праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир, которые прошли 11 февраля. По результатам обработки 97% избирательных бюллетеней он набрал 25,9% голосов.