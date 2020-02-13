Москва, , 11:05 — REGNUM У американского сенатора Берни Сандерса очень высокие шансы выиграть президентскую гонку, но удержать власть ему будет гораздо труднее, чем победить на выборах, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Берни — один из самых опытных и эффективных политиков в США, — сказал Кагарлицкий. — Человек, который много лет был сперва мэром, потом конгрессменом, потом сенатором, прославившись тем, что, будучи единственным независимым в Конгрессе, он умудрялся неоднократно проводить свои законодательные инициативы, манипулируя представителями обеих партий. Он умелый переговорщик, а если надо, и манипулятор: жёсткий, чётко просчитывающий каждый ход и каждое слово. Человек, принцип которого — getting things done — ориентированный на результат».

Тем не менее, как полагает Кагарлицкий, если Сандерс сможет расположиться в Овальном кабинете, он столкнётся с сопротивлением обеих партий и влиятельных лобби (страховщики, коммерческая медицина, финансовые компании и т. д.).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп признался, что предпочёл бы видеть соперником на выборах бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а не сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Сандерс, по мнению Трампа, имеет реальных сторонников, а Блумберг просто покупает себе дорогу к президентскому посту.

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