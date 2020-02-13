Москва, , 11:17 — REGNUM Посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди заявил в интервью информагентству ИА REGNUM, что после проведения четырех фестивалей Индонезии в Москве многие индонезийские блюда стали особо популярны в России.

«Жареный рис (nasi goreng), куриный шашлычок (sate), тушеное мясо (rendang), овощной салат (gado-gado), жареная лапша (mie goreng) сейчас подаются в некоторых ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани», — отметил посол Индонезии.

По словам Вахида Суприяди, некоторые рестораторы в России заинтересованы в открытии именно индонезийских кафе и ресторанов. Предприниматели в Индонезии также подумывают об открытии подобных ресторанов на территории России.

«Хотелось бы отметить, что уже есть один индонезийский ресторан в Санкт-Петербурге под названием «Kuta Bar» и другой — в Москве под названием «Бали», — добавил посол Индонезии в РФ.

Ранее посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди дал специальное интервью ИА REGNUM, в котором рассказал о развитии отношений с Россией.

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