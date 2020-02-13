Анкара, , 11:05 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал страны Евросоюза занять принципиальную позицию в отношении терроризма, об этом 13 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время выступления в провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке страны.

Глава государства подчеркнул, что решение суда Бельгии в отношении 36 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) отражает беспринципную и искаженную позицию стран-членов содружества.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, бельгийский суд не стал выносить обвинительный приговор в отношении курдских повстанцев. После чего в Европарламенте состоялась конференция с участием членов РПК.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Однако не все международное сообщество солидарно с Анкарой по отношению к курдским повстанцам.

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