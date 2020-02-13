Киев, , 11:05 — REGNUM Украина должна быть «дальновидной» и возобновить подачу воды в Крым ради своих же интересов, заявил в эфире одного из телеканалов народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Парламентарий заявил, что если Крым высушить, через 5−10 лет Украина «и сама не захочет эту пустыню».

«Мне непонятно: это что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы… Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить?», — задался вопросом Камельчук.

Депутат подчеркнул, что Украина должна подать воду в Крым «не для кого-то другого, а для себя».

«Почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать», — предложил Камельчук, не уточнив, что он конкретно имеет ввиду (Украина напрямую не покупает газ у России уже несколько лет — ред.)

ИА REGNUM напоминает, что накануне сразу несколько украинских политиков заявили, что Украина могла бы восстановить поставки коды в Крым. С таким заявлением, в частности, выступили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и экс-президент Леонид Кравчук.

Новый глава офиса президента УкраиныАндрей Ермакзаявил, что вопрос поставок воды в Крым на официальных переговорах никогда не поднимался и сторонник этого выражают только личное мнение, а не официальную позицию.

Экспертное сообщество в целом идею встретило негативно. По мнению ряда политологов, власти таким образом «тестируют» реакцию общества на идею возобновить поставки воды в Крым.