Москва, 13 февраля 2020, 11:01 — REGNUM Американский сенатор Берни Сандерс, рассчитывающий принять участие в выборах президента США, ратует за социальную модернизацию США, которая давно назрела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
И эта потребность, как пояснил Кагарлицкий, осознана американским обществом и превратилась из объективной необходимости в массовое требование.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 88,7% бюллетеней Сандерс набрал на праймериз в Нью-Гэмпшире 26% голосов. Второй результат — 24,4% — показал политик Пит Буттиджич, третий у сенатора Эми Клобушар — 19,8%.
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