Москва, , 11:01 — REGNUM Американский сенатор Берни Сандерс, рассчитывающий принять участие в выборах президента США, ратует за социальную модернизацию США, которая давно назрела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«В плане социальной системы Америка является самой отсталой из развитых капиталистических стран, что оборачивается огромными потерями для экономики. Например, лечение одного больного стоит в разы больше, чем в Канаде или Германии, цены на лекарства скандально высокие, а качество массового образования, при наличии великолепных элитных университетов, остаётся катастрофически низким, — сказал Кагарлицкий. — В новой ситуации США просто уже не могут позволить себе терять огромные средства из-за вопиющей социальной отсталости и неэффективности».

И эта потребность, как пояснил Кагарлицкий, осознана американским обществом и превратилась из объективной необходимости в массовое требование.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 88,7% бюллетеней Сандерс набрал на праймериз в Нью-Гэмпшире 26% голосов. Второй результат — 24,4% — показал политик Пит Буттиджич, третий у сенатора Эми Клобушар — 19,8%.

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