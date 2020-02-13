Тбилиси, , 10:58 — REGNUM В Европарламенте поддержали инициативу мэра Тбилиси и генсека правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе о направлении в Грузию миссии для изучения дела бывшего мэра столицы Гиги Угулавы. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

«Партия европейских социалистов поддерживает предложение направить в Грузию миссию по установлению фактов в составе депутатов от основных политических групп Европарламента для дальнейшего расследования дела Угулавы», — говорится в заявлении.

По словам президента партии Сергея Станишева, в Европарламенте приветствуют этот шаг, направленный на повышение прозрачности судебной системы Грузии.

«Миссия, которую возглавят наши коллеги из Альянса социалистов и демократов и Европейской народной партии, поможет тщательно изучить и оценить суть этого дела и внести в него больше ясности», — заявил Станишев.

Как известно, 10 февраля Верховный суд Грузии вынес решение по делу о растрате бюджетных средств из Фонда развития Тбилиси на сумму 48 миллионов лари, по которому Гиги Угулава осужден на 9 лет лишения свободы, но с учетом уже отбытого срока и закона об амнистии проведет в тюрьме 3 года 2 месяца и 8 дней. Вместе с ним были осуждены еще три бывших сотрудника мэрии Тбилиси, но относительно вынесенного им приговора оппозиция протеста не выражает. «Европейская Грузия», одним из лидеров которой является Угулава, и ее соратники по оппозиционной деятельности однозначно объявили бывшего мэра политзаключенным и требуют его освобождения.