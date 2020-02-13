Москва, 13 февраля 2020, 10:57 — REGNUM Победа американского сенатора Берни Сандерса на праймериз в Нью-Гемпшире свидетельствует о глубоких тектонических сдвигах, которые произошли в американском обществе, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Кагарлицкий призвал не забывать, что по мере ослабления глобальной гегемонии США в американском обществе будет по совершенно объективным причинам расти запрос на социал-демократию. Нечто похоже, как пояснил эксперт, происходило в Великобритании, когда гегемония империи начала слабеть в 1920—1930-е годы, а параллельно с этим лейбористская партия превратилась из маргинальной инициативы в мощное массовое движение.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Берни Сандерс заявил, что победа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир является «великой» и знаменует начало конца эры президента США Дональда Трампа.