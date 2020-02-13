Москва, , 10:57 — REGNUM Победа американского сенатора Берни Сандерса на праймериз в Нью-Гемпшире свидетельствует о глубоких тектонических сдвигах, которые произошли в американском обществе, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Берни Сандерс победил в Нью-Гемпшире. По американским поверьям, тот, кто побеждает в этом штате, побеждает в гонке. Конечно, Берни и в прошлый раз выиграл Нью-Гемпшир, а номинацию получила Хилари Клинтон. Однако добилась она своего с помощью жульничества и подтасовок. Так что и в 2016 году, скорее всего, Нью-Гемпшир определился правильно, — полагает Кагарлицкий. — Дело, впрочем, не в приметах и поверьях. Берни в самом деле имеет хорошие, даже предпочтительные шансы выиграть праймериз, а затем и победить на президентских выборах. Это подтверждают опросы, но они в конечном счёте лишь отражают тектонические сдвиги, не только происходящие, но уже произошедшие в американском обществе».

Кагарлицкий призвал не забывать, что по мере ослабления глобальной гегемонии США в американском обществе будет по совершенно объективным причинам расти запрос на социал-демократию. Нечто похоже, как пояснил эксперт, происходило в Великобритании, когда гегемония империи начала слабеть в 1920—1930-е годы, а параллельно с этим лейбористская партия превратилась из маргинальной инициативы в мощное массовое движение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Берни Сандерс заявил, что победа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир является «великой» и знаменует начало конца эры президента США Дональда Трампа.