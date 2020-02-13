Тбилиси, , 11:22 — REGNUM Миссия по изучению уголовного дела экс-мэра Грузии Гиги Угулава не может быть создана в рамках Европарламента (ЕП). Такое заявление было сделано президентом Грузии Саломе Зурабишивили, 13 февраля сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Ираклий Кобахидзе и «Грузинская мечта», похоже, путают систему правосудия с делом по связям с общественностью и полагают, что теперь они предложат Европарламенту создать какую-то группу, которая, я уверена, не может быть создана, так как что такого формата институционально не существует в Европарламенте», — сказала Зурабишвили журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, ранее делегация представителей правящей партии «Грузинская мечта», находясь в Брюсселе, предложила евродепутатам создать миссию, которая прибудет в Грузию и проверит обстоятельства уголовного дела Угулава.

Стоит отметить, что «Партия европейских социалистов», входящая в ЕП, уже заявила о своей поддержке данного предложения.

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