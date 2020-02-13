Варшава, , 11:00 — REGNUM Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск и Катынь 10 апреля, в годовщину гибели польского президентского авиалайнера Ту-154М. Об этом сообщил глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик, передаёт 13 февраля радиостанция RMF.

«Премьер Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет быть в Смоленске и Катыни», — заявил Дворчик.

Глава канцелярии отметил, что в настоящее время визит Моравецкого согласовывается. При этом не предполагается встречи глав правительств России и Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2010 года польский президент Лех Качиньский и члены польской делегации должны были прибыть в Катынь по случаю 70-й годовщины катынской трагедии. На подлёте к аэродрому «Смоленск-Северный» лайнер разбился, погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

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