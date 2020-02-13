Нур-Султан, , 10:50 — REGNUM Правительство Казахстана планирует передать министерствам 88 своих полномочий. Соответствующий законопроект 13 февраля рассмотрели депутаты Мажилиса (парламента) республики, сообщает «Казинформ».

В частности, утверждение типовых форм документов предлагается передать уполномоченным органам. Кроме того, из цента в регионы планируют передать функцию установления дорожных знаков и проведения анализа потребности в спецуслугах.

Заместитель министра национальной экономики Казахстана Айгуль Шаимова пояснила, что перераспределение полномочий позволит правительству сфокусироваться на приоритетных задачах. Она добавил, что сам законопроект поможет сформировать оптимальные структуры управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что численность государственных служащих с 2020 года будет сокращаться.

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