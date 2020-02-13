Москва, , 11:04 — REGNUM В интервью информационному агентству ИА REGNUM посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди заявил, что не со всеми продуктами питания из стран Юго-Восточной Азии Индонезии легко конкурировать на российском рынке.

Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С теми же товарами из Вьетнама нам сложно поддерживать конкуренцию. Однако с товарами, произведенными в других странах региона, такими как Малайзия и Таиланд, я думаю, мы вполне могли бы конкурировать», — пояснил посол Индонезии.

По словам Вахида Суприяди, Таиланд раньше вышел на российский рынок, но сейчас Индонезия активно поставляет товары, подобные тем, что экспортирует Таиланд.

Ранее посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди дал специальное интервью информационному агентству ИА REGNUM, в котором рассказал о внешней политике государства и развитии отношений с Россией.

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