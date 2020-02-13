Подгорица, , 10:40 — REGNUM Обладатели черногорских паспортов, которые до сих пор имели право выезжать в шенгенскую зону без виз, должны будут с 2021 года получать разрешение на въезд в Шенген.

Такая же мера ждет граждан еще 60 стран, которые ранее могли въезжать в шенгенскую зону без виз.

Представитель сайта Гранит Садику SchengenVisaInfo объяснил изданию CdM, что это разрешение на поездку, известное как ETIAS, будет применяться к странам, граждане которых в настоящее время могут путешествовать без визы в Шенгенскую зону.

«ETIAS — это онлайн-схема, основная цель которой — отслеживать посетителей и разрешать въезд только тем, кто отвечает требованиям, установленным безвизовым соглашением с третьими странами», — сказал Садику.

Разрешение позволит владельцу путешествовать через шенгенскую зону, состоящую из 22 стран-членов ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.

«Условия въезда и пребывания в Шенгенской зоне, а также разрешенный период пребывания или цель поездки останутся без изменений», — подчеркнул он.

Напомним, что после подписания соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Черногорией и ЕС либерализация виз для граждан Черногории, путешествующих в страны Шенгенской зоны вступила в силу 19 декабря 2009 года.

С тех пор владельцы черногорских биометрических паспортов могут въезжать в Шенгенскую зону, Болгарию, Кипр и Румынию без визы.