Брюссель, , 11:04 — REGNUM Предложение направить в Грузию миссию по изучению материалов уголовного дела, по которому к тюремному сроку приговорили экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, поддержала «Партия европейских социалистов», входящая в Европарламент (ЕП). Информация об этом была опубликована 12 февраля на сайте партии.

«Миссия, возглавляемая нашими коллегами из альянса социалистов и демократов и «Европейской народной партии», внесет значительный вклад в тщательное изучение и оценку существенной стороны этого дела», — приводятся в обращении слова главы «Партии европейских социалистов».

Как передавало ИА REGNUM, обвинительный приговор Угулава, который также является одним из лидеров партии «Европейская Грузия», вызвал возмущение в рядах оппозиции Грузии. Вслед за ними озабоченность приговором стали выражать официальные лица США и стран Евросоюза.

Посетить Грузии предложил нынешний мэр Тбилиси, который также является секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Он с делегацией находится в Брюсселе.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутатам Европарламента предложили приехать в Грузию