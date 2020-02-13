Тбилиси, , 10:30 — REGNUM Депутатам Европарламента предложили приехать в Грузию и на месте ознакомиться с делом осужденного Верховным судом экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава. С таким предложением к западным парламентариям обратились находящиеся в Страсбурге с визитом мэр Тбилиси Каха Каладзе и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. О своей инициативе Каха Каладзе написал в сети Twitter.

В ходе встреч с депутатами Европарламента Каладзе и Кобахидзе обсуждали не только вопросы выполнения Грузией обязательств по соглашению об ассоциации и проводимые в рамках этого соглашения реформы, но и текущие политические процессы, а также дело Гиги Угулава.

По информации Каладзе, которую он опубликовал днем раньше, после встреч в Страсбурге, в сети Facebook, депутатам Европарламента были даны подробные разъяснения в связи с этим уголовным делом.

«На встречах были заданы вопросы в связи с арестом Гиги Угулава. С нашей стороны последовали точные разъяснения. Мы сообщили, что никакой связи с политикой это дело не имеет. Дело касается хищения 48 миллионов лари, о чем имеется видеоматериал и целый ряд доказательств. Мы также сказали, что статус политика не может быть защитным щитом для покрытия преступления. Нас часто призывают к тому, чтобы суд, прокуратура, соответствующие ведомства были независимыми, и мы после 2012 года сделали в этом направлении целый ряд шагов. Соответственно, правительство не вмешивается и не может вмешаться в решения суда», — пишет Каладзе.

По его мнению, если кто сегодня и пострадал от решения Верховного суда по делу Угулава, то это правящая партия.

«Если рассмотреть вопрос с политической точки зрения, то задержан один из лидеров оппозиции. Но с другой сороны, если мы хотим развития демократических институтов, если нам говорят, что суд должен быть независимым, а процессы прозрачными, то это дело — совершенно ясный пример», — считает мэр и генсек правящей партии Каладзе.

Напомним, что Верховный суд Грузии осудил Гиги Угулава на 9 лет лишения свободы по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси. Вместе с ним в тюрьму были отправлены и 3 других бывших чиновника столичной мэрии, но о них оппозиция ничего не говорит. Речь идет о направлении 48 млн лари на финансирование предвыборной кампании «Национального движения» перед выборами 2012 года. Часть срока по этому делу Угулава отсидел ранее, а с учетом этого срока и закона об амнистии от 28 декабря 2012 года, на этот раз ему придется провести в тюрьме 3 года 2 месяца и 8 дней.