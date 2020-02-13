Брюссель, , 10:30 — REGNUM Великобритания окажет помощь МВС Украины, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 13 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Договорились, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков», — написал он.

Министр рассказал, что обсудил вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе с госсекретарём по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром национальной обороны Польши Мариушем Блищаком.

В рамках двухдневного визита представителей минобороны Украины в штаб-квартиру НАТО запланирована также встреча Загороднюка с министром национальной обороны Канады и генеральным секретарём НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Загороднюк в очередной раз обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе, не предъявив никаких доказательств и аргументов.

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